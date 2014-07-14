全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运费均下挫

路透7月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一走低，因各种船舶运费均下跌。

乾散货运价指数跌16点，或1.97%，报798点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌43点，或2.94%，至1,422点。日均获利急跌3.42%，报10,767美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.91%，至666点。日均获利跌1.89%，至5,329美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)