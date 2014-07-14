全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运费均下挫

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透7月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一走低，因各种船舶运费均下跌。
乾散货运价指数跌16点，或1.97%，报798点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌43点，或2.94%，至1,422点。日均获利急跌3.42%，报10,767美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.91%，至666点。日均获利跌1.89%，至5,329美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选