全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因大型船舶运费下挫

路透7月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续跌，因大型船舶运费下挫。

乾散货运价指数跌27点，或3.45%，报755点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌88点，或6.39%，至1,289点。日均获利急跌6.7%，报9,781美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌23点，或3.57%，至621点。日均获利跌3.5%，至4,969美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)