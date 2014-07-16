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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 01:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因大型船舶运费下挫

路透7月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续跌，因大型船舶运费下挫。

乾散货运价指数跌27点，或3.45%，报755点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌88点，或6.39%，至1,289点。日均获利急跌6.7%，报9,781美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌23点，或3.57%，至621点。日均获利跌3.5%，至4,969美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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