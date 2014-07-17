全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第九日，因大型船舶运费续挫

路透7月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连跌第九日，因大型船舶运费继续重挫。

乾散货运价指数跌17点，或2.25%，报738点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌41点，或3.18%，至1,248点。日均获利跌3.7%，报9,422美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌18点，或2.9%，至603点。日均获利跌2.9%，至4,825美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)