全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因海岬型船运价指数下滑

路透7月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二续挫，因海岬型船运价指数下滑。

乾散货运价指数跌1点，或0.14%，报723点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，或0.25%，至1,191点。日均获利升0.64%，报9,238美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平，报576点。日均获利微跌0.086%，至4,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)