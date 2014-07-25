全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价上升

路透7月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因巴拿马型船运价上升。

乾散货运价指数升7点，或0.96%，报739点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点或1.68%，报606点。日均获利大涨1.68%，至4,831美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌8点，或0.67%，至1,193点。日均获利升0.36%，报9,473美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)