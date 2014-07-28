全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，主要因巴拿马型船运价上升

路透7月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，主要因巴拿马型船运价上升。

乾散货运价指数升4点，或0.54%，报743点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点或1.65%，报616点。日均获利大涨1.51%，至4,904美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.5%，至1,187点。日均获利升0.07%，报9,480美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)