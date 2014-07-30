全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因大型船舶运价上升

路透7月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因大型船舶运价上升。

乾散货运价指数升7点，或0.94%，报754点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升5点，或0.42%，至1,200点。日均获利升1.04%，报9,649美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点或0.16%，报625点。日均获利涨0.18%，至4,978美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)