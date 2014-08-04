全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型和超灵便型船运费攀升

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上扬，因海岬型船和超灵便型船运费攀升。
乾散货运价指数升2点，或0.27%，报753点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬2点，或0.17%，至1,178点。日均获利跌0.3%，报9,364美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海超灵便型船运价指数 攀升12点，报740点。日均获利增长131美元，报7,739美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报610点。日均获利下降5美元，至4,854美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。