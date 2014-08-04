全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型和超灵便型船运费攀升

路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上扬，因海岬型船和超灵便型船运费攀升。

乾散货运价指数升2点，或0.27%，报753点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬2点，或0.17%，至1,178点。日均获利跌0.3%，报9,364美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海超灵便型船运价指数 攀升12点，报740点。日均获利增长131美元，报7,739美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报610点。日均获利下降5美元，至4,854美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)