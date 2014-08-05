全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因超灵便型船舶运价上升

路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，主要因超灵便型船舶运价上涨支撑。

乾散货运价指数升2点，或0.27%，报755点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海超灵便型船舶运价指数 升13点，或1.76%，报753点，日均获利增长139美元，至7,878美元。

波罗的海海岬型船运价指数 跌15点，或1.27%，至1,163点。日均获利跌0.6%，报9,304美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报609点。日均获利跌11美元，至4,843美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)