全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因超灵便型船舶运价上升

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透8月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，主要因超灵便型船舶运价上涨支撑。
乾散货运价指数升2点，或0.27%，报755点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海超灵便型船舶运价指数 升13点，或1.76%，报753点，日均获利增长139美元，至7,878美元。
波罗的海海岬型船运价指数 跌15点，或1.27%，至1,163点。日均获利跌0.6%，报9,304美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点，报609点。日均获利跌11美元，至4,843美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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