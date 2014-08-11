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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 01:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船运价指数攀升

路透8月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因较大型船运价指数上扬。

乾散货运价指数升15点，或1.93%，报792点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升10点或1.60%，报634点。日均获利升79美元，至5,042美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 升31点，或2.66%，至1,197点。日均获利涨260美元，报9,654美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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