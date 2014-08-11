全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船运价指数攀升

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透8月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因较大型船运价指数上扬。
乾散货运价指数升15点，或1.93%，报792点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升10点或1.60%，报634点。日均获利升79美元，至5,042美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 升31点，或2.66%，至1,197点。日均获利涨260美元，报9,654美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM