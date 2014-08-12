全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨，因海岬型船运价暴涨

路透8月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，百分比涨幅为五个月最大，因海岬型船运价指数上扬。

乾散货运价指数升44点，或5.56%，报836点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升153点，或12.78%，至1,350点，百分比升幅为去年11月来最大。日均获利涨1,305美元，报10,959美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升17点或2.68%，报651点。日均获利升134美元，至5,176美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)