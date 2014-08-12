全球航运：波罗的海乾散货运价指数大涨，因海岬型船运价暴涨

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透8月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，百分比涨幅为五个月最大，因海岬型船运价指数上扬。
乾散货运价指数升44点，或5.56%，报836点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升153点，或12.78%，至1,350点，百分比升幅为去年11月来最大。日均获利涨1,305美元，报10,959美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升17点或2.68%，报651点。日均获利升134美元，至5,176美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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