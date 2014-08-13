全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价急升

路透8月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船运价指数劲扬。

乾散货运价指数升35点，或4.19%，报871点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升196点，或14.52%，至1,546点，百分比升幅为2009年6月来最大。日均获利涨859美元，报11,818美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升23点或3.53%，报674点。日均获利升185美元，至5,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)