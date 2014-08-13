全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船运价急升

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透8月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上涨，因海岬型船运价指数劲扬。
乾散货运价指数升35点，或4.19%，报871点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 急升196点，或14.52%，至1,546点，百分比升幅为2009年6月来最大。日均获利涨859美元，报11,818美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升23点或3.53%，报674点。日均获利升185美元，至5,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。