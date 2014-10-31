全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

路透10月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数升4点，或0.28%，报1,428点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升18点，或0.51%，至3,552点。日均获利升122元，报25,725美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或0.9%，报1,233点。日均获利上升95美元，至9,883美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升1点，报892点。灵便型船指数 跌5点，报467点。(完)