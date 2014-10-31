全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透10月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因较大型船舶运费上升。
乾散货运价指数升4点，或0.28%，报1,428点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升18点，或0.51%，至3,552点。日均获利升122元，报25,725美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或0.9%，报1,233点。日均获利上升95美元，至9,883美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升1点，报892点。灵便型船指数 跌5点，报467点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。