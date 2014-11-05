全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因较大型船舶运费降低

路透11月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，因较大型船舶运费降低。

乾散货运价指数跌20点，或1.35%，报1,464点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌79点，或2.09%，至3,702点，周二曾触及一年高位3,781点。日均获利急降581美元，报27,285美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.13%，报1,224点。日均获利回落111美元，至9,809美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)