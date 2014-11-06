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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 01:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因较大型船舶运费降低

路透11月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因较大型船舶运费降低。

乾散货运价指数跌28点，或约2%，报1,436点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌90点，或2.43%，至3,612点。日均获利急降794美元，报26,491美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌19点，或1.55%，报1,205点。日均获利回落158美元，至9,651美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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