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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 23:03 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数微升，主要受海岬型船运费上升支撑

路透11月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五微升，主要受海岬型船运费上升支撑。

乾散货运价指数升1点，报1,437点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升49点，或1.36%，至3,661点。日均获利升268美元，报26,759美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌22点，或1.83%，报1,183点。日均获利回落171美元，至9,480美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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