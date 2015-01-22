全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因所有船舶运价齐跌

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因所有船舶运价齐跌。
乾散货运价指数跌19点，或2.47%，报751点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.62%，至965点。日均获利减少251美元，至8,799美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点或2.9%，报704点。日均获利跌163美元，至5,624美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报659点。灵便型船指数 下降10点，报392点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。