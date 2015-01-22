全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因所有船舶运价齐跌

路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因所有船舶运价齐跌。

乾散货运价指数跌19点，或2.47%，报751点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，或0.62%，至965点。日均获利减少251美元，至8,799美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点或2.9%，报704点。日均获利跌163美元，至5,624美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报659点。灵便型船指数 下降10点，报392点。(完)