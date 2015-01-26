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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 23:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运价均走低

路透1月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因四种船舶运价全部下跌。

乾散货运价指数跌17点，或2.36%，报703点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌30点，或3.38%，至857点。日均获利减少293美元，至7,803美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点或2.34%，报669点。日均获利跌120美元，至5,345美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌8点，报642点。灵便型船指数 下降7点，报373点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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