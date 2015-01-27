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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 00:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，各种船舶运价仍全线走低

路透1月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二续挫，因四种船舶运价全部下跌。

乾散货运价指数跌15点，或2.13%，报688点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌26点，或约3.03%，至831点。日均获利减少131美元，至7,672美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点或3.14%，报648点。日均获利跌170美元，至5,175美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌10点，报632点。灵便型船指数 下降9点，报364点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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