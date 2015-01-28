全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，各种船舶运价仍全线大跌

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续挫，因四种船舶运价全部下跌。
乾散货运价指数跌22点，或3.2%，报666点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌46点，或约5.54%，至785点。日均获利减少316美元，至7,356美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌28点或4.32%，报620点。日均获利跌228美元，至4,947美元，为去年8月7日来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报618点。灵便型船指数 下降8点，报356点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。