全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，各种船舶运价仍全线大跌

路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续挫，因四种船舶运价全部下跌。

乾散货运价指数跌22点，或3.2%，报666点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌46点，或约5.54%，至785点。日均获利减少316美元，至7,356美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌28点或4.32%，报620点。日均获利跌228美元，至4,947美元，为去年8月7日来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报618点。灵便型船指数 下降8点，报356点。(完)