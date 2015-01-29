全球航运：波罗的海乾散货运价指数挫至1986年来最低

路透1月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续挫至近30年来最低，因四种船舶运价继续全部下跌。

乾散货运价指数跌34点，或5.11%，报632点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌60点，或约7.64%，至725点。日均获利减少364美元，至6,992美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 暴跌70点或11.29%，报550点。日均获利跌555美元，至4,392美元，为去年6月27日来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌19点，报599点。灵便型船指数 下降8点，报348点。(完)