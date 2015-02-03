全球航运：波罗的海乾散货运价指数挫至近30年低点，各种船舶运价齐跌

路透2月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二挫至近30年低点，因四种船舶运价继续全线下滑。

乾散货运价指数跌13点，或2.2%，报577点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌26点，或5.42%，报454点，为2014年6月来最低。日均获利跌208美元，至3,622美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，至663点。日均获利减少41美元，至6,563美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报556点。灵便型船指数 下降6点，报326点。(完)