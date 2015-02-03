全球航运：波罗的海乾散货运价指数挫至近30年低点，各种船舶运价齐跌

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透2月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二挫至近30年低点，因四种船舶运价继续全线下滑。
乾散货运价指数跌13点，或2.2%，报577点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌26点，或5.42%，报454点，为2014年6月来最低。日均获利跌208美元，至3,622美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，至663点。日均获利减少41美元，至6,563美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报556点。灵便型船指数 下降6点，报326点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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