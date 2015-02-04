全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因巴拿马和较小型船舶运价下滑

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透2月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续挫至近30年低点，因巴拿马和较小型船舶运价下滑。
乾散货运价指数跌8点，或1.39%，报569点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升6点或0.9%，至669点。日均获利增加26美元，至6,589美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌17点，或3.74%，报437点，为2014年6月来最低。日均获利跌137美元，至3,485美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报545点。灵便型船指数 下降5点，报321点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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