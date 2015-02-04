全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，因巴拿马和较小型船舶运价下滑

路透2月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续挫至近30年低点，因巴拿马和较小型船舶运价下滑。

乾散货运价指数跌8点，或1.39%，报569点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升6点或0.9%，至669点。日均获利增加26美元，至6,589美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌17点，或3.74%，报437点，为2014年6月来最低。日均获利跌137美元，至3,485美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌11点，报545点。灵便型船指数 下降5点，报321点。(完)