全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌势难挡，尽管大型船舶运价反弹

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透2月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续刷新近30年低点，大型船舶运价反弹被较小型船舶运价下滑所抵消。
乾散货运价指数跌5点，或0.89%，报559点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升9点或1.32%，至689点。日均获利增加24美元，至6,743美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，报430点，日均获利增加12美元，至3,430美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌8点，报530点。灵便型船指数 下降8点，报301点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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