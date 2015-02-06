全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌势难挡，尽管大型船舶运价反弹

路透2月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续刷新近30年低点，大型船舶运价反弹被较小型船舶运价下滑所抵消。

乾散货运价指数跌5点，或0.89%，报559点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升9点或1.32%，至689点。日均获利增加24美元，至6,743美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，报430点，日均获利增加12美元，至3,430美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌8点，报530点。灵便型船指数 下降8点，报301点。(完)