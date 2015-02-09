全球航运：波罗的海乾散货运价指数创纪录新低，因海岬和小型船舶运价走低

国际油市：油价上涨，因市场预期沙特阿美削减对亚洲供应
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一继续刷新纪录低位，因海岬型和小型船舶运价走低。
乾散货运价指数跌5点，或0.89%，报554点，为1985年1月来最低，该指数在1986年8月也曾触及该水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌2点或0.29%，至687点。日均获利减少24美元，至6,719美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，报434点，日均获利增加36美元，至3,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌7点，报523点。灵便型船指数 下降6点，报295点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
0652 GMT * 英镑/美元把目标对准1.30期权障碍位，此前英镑在伦敦开盘时获得买盘支持 * 1.30前方挂有的买盘，限制了周末前和周一的涨势，1.2984是上周五高点 * 1.2990是周一在亚洲时段触及的八个月高点，1.2987是周一伦敦早盘时段的高点 * 1.3000/20上方挂有停止单，周二高点1.2960目前为支撑位 * 1.2957是亚洲时段高点，此前特朗普开除了美国FBI局长科米 * 英镑多头仍渴望再度挤压空头 (完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。