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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 01:39 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数创纪录新低，因海岬和小型船舶运价走低

路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一继续刷新纪录低位，因海岬型和小型船舶运价走低。

乾散货运价指数跌5点，或0.89%，报554点，为1985年1月来最低，该指数在1986年8月也曾触及该水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点或0.29%，至687点。日均获利减少24美元，至6,719美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，报434点，日均获利增加36美元，至3,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌7点，报523点。灵便型船指数 下降6点，报295点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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