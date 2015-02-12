全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新低点，因市场人气低迷

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透2月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四刷新纪录低点，因航运活动放缓，特别是来自中国的。
乾散货运价指数跌13点，或2.35%，报540点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
经纪表示，干散货运输市场预计将保持低迷，因商品需求不振，特别是来自主要进口国－中国的需求。
波罗的海海岬型船运价指数 跌48点或约7%，至652点。日均获利下滑381美元，至6,358美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升20点或4.26%，报489点，日均获利增加163美元，至3,911美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 下滑12点，报496点。灵便型船指数 下降8点，报273点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。