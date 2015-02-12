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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 01:26 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新低点，因市场人气低迷

路透2月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四刷新纪录低点，因航运活动放缓，特别是来自中国的。

乾散货运价指数跌13点，或2.35%，报540点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

经纪表示，干散货运输市场预计将保持低迷，因商品需求不振，特别是来自主要进口国－中国的需求。

波罗的海海岬型船运价指数 跌48点或约7%，至652点。日均获利下滑381美元，至6,358美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升20点或4.26%，报489点，日均获利增加163美元，至3,911美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 下滑12点，报496点。灵便型船指数 下降8点，报273点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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