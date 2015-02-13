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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数创新低，因海岬型船及小型船舶运价下滑

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五刷新纪录低点，因海岬型船及小型船舶运价下滑。

乾散货运价指数跌10点，或1.85%，报530点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌22点或3.37%，至630点。日均获利下滑245美元，至6,113美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升10点或2.04%，报499点，日均获利增加73美元，至3,984美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 下滑10点，报486点。灵便型船指数 下降5点，报268点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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