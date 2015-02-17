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货币新闻 | 2015年 2月 17日 星期二 22:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求疲弱拖累海岬型船运价

路透2月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一再创新低，因需求下滑拖累海岬型船运价

乾散货运价指数跌6点，或1.15%，报516点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌25点或4.07%，至589点。日均获利下滑214美元，至5,721美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点或0.59%，报508点，日均获利增加22美元，至4,056美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 持平，报480点。灵便型船指数 下降2点，报261点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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