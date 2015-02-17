全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求疲弱拖累海岬型船运价

香港已公布经济指标--2017/5/5
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透2月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一再创新低，因需求下滑拖累海岬型船运价
乾散货运价指数跌6点，或1.15%，报516点，这是该指数1985年1月记录数据以来的最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌25点或4.07%，至589点。日均获利下滑214美元，至5,721美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升3点或0.59%，报508点，日均获利增加22美元，至4,056美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 持平，报480点。灵便型船指数 下降2点，报261点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消
路透班罗加尔5月5日 - 国际金价周五走高，油价及铁矿石价格下滑拖累股市挫低，促使投资人转进黄金避险，但金价仍恐创下近六个月来最大单周跌幅。 0746GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,233.10美元。 “金价在亚洲上扬。油价及铁矿石今天在亚洲崩跌后，交易员逃向避险资产。对于中国经济成长及石油输出国组织(OPEC)下个可能动作的不安情绪，很可能是主导本周尾声市况的最大因素，”OANDA市场分析师Jeffrey Halley称。 “此外，在今晚美国非农就业数据及周日法国大选等风险事件之前， 交易商也倾向于选择避险第一，”Halley称。 美国期金 涨0.4%至每盎司1,233.40美元。 金价较周四所及七周低位1,225.20美元小涨，周线料下跌3%左右，为 截至11月11日当周以来最大百分比跌幅。 “当前的小幅上扬可能只是今晚非农就业报告之前的小规模平仓所致 ，是近几天下跌后的一次迟来的反弹，”ABC Bullion首席经济学家Jorda n Eli