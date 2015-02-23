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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 23:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因巴拿马型船运价下滑

路透2月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小跌，受巴拿马型船运价下滑拖累。

乾散货运价指数跌1点，或0.19%，报512点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.39%，报512点，日均获利回落13美元，至4,097美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 升1点，至543点。日均获利增长23美元，至5,357美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升2点，报492点。灵便型船指数 跌4点，报266点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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