版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 25日 星期三 00:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因巴拿马和灵便型船运价反弹

路透2月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上扬，因巴拿马和灵便型船运价反弹。

乾散货运价指数升4点，或0.78%，报516点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬2点，或0.39%，报514点，日均获利回落17美元，至4,114美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌9点，至534点。日均获利增长20美元，至5,377美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌2点，报490点。灵便型船指数 涨8点，报274点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐