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货币新闻 | 2015年 2月 28日 星期六 00:42 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受巴拿马型船运价攀升支撑

路透2月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，因巴拿马型船和较小型船运价上升。

乾散货运价指数升7点，或1.31%，报540点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上扬9点，或1.69%，报540点，日均获利上升75美元，至4,319美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌4点，至521点。日均获利下跌37美元，至5,325美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升9点，报515点。灵便型船指数 涨8点，报308点。超灵便型船日均获利上升96美元，至5,389美元。灵便型船日均获利上升105美元，至4,527美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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