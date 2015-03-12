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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 23:48 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船需求低迷

路透3月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因较大型船舶需求不振。

乾散货运价指数跌5点，或0.88%，报560点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌37点，或8.58%，至394点。日均获利下跌264美元，至4,093美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点或0.34%，报586点，日均获利下滑13美元，至4,697美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升7点，灵便型船指数 涨3点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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