全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受较小型船舶运价上升支撑

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，受较小型船舶运价上升支撑。
乾散货运价指数升2点，或0.36%，报562点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌16点，或4.06%，至378点。日均获利下跌111美元，至3,982美元，本周大跌15%。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点或0.17%，报585点，日均获利下滑5美元，至4,692美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 升10点，报606点。灵便型船指数 涨4点，报368点。超灵便型船日均获利上升107美元，至6,334美元。灵便型船日均获利上升64美元，至5,363美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-