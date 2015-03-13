版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 14日 星期六 00:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受较小型船舶运价上升支撑

路透3月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五上涨，受较小型船舶运价上升支撑。

乾散货运价指数升2点，或0.36%，报562点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌16点，或4.06%，至378点。日均获利下跌111美元，至3,982美元，本周大跌15%。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌1点或0.17%，报585点，日均获利下滑5美元，至4,692美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 升10点，报606点。灵便型船指数 涨4点，报368点。超灵便型船日均获利上升107美元，至6,334美元。灵便型船日均获利上升64美元，至5,363美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐