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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 00:55 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，船运活动保持淡静

路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小跌，船运活动保持淡静。

乾散货运价指数跌2点，报578点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌6点，报460点。日均获利下滑41美元，至4,231美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升9点，报609点，日均获利上涨75美元，至4,863美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，报369点。超灵便型船指数 下挫4点，报609点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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