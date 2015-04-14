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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 23:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，较大型船舶航运活动反弹

路透4月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，因较大型船舶航运活动反弹。

乾散货运价指数上扬3点，报581点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨10点，报470点。日均获利上涨60美元，至4,291美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升10点，报619点，日均获利上涨75美元，至4,938美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报366点。超灵便型船指数 下挫1点，报608点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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