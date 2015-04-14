全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，较大型船舶航运活动反弹

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，因较大型船舶航运活动反弹。
乾散货运价指数上扬3点，报581点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨10点，报470点。日均获利上涨60美元，至4,291美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升10点，报619点，日均获利上涨75美元，至4,938美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，报366点。超灵便型船指数 下挫1点，报608点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。