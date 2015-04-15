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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 01:45 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，较大型船舶运费上升

路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小涨，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数上扬5点，报586点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨24点，或5.11%，报494点。日均获利上涨196美元，至4,487美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升7点，报626点，日均获利上涨59美元，至4,997美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，报362点。超灵便型船指数 持平于608点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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