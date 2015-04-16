全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，较大型船舶运费上升

中国反腐：原全国政协副主席苏荣因受贿等罪被判处无期徒刑--新华社
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透4月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因较大型船舶运费上升。
乾散货运价指数上扬7点，报593点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨27点，或5.47%，报521点。日均获利上涨169美元，至4,656美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升10点，报636点，日均获利上涨79美元，至5,076美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌2点，报360点。超灵便型船指数 升4点，报612点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)