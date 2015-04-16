全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，较大型船舶运费上升

路透4月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，因较大型船舶运费上升。

乾散货运价指数上扬7点，报593点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨27点，或5.47%，报521点。日均获利上涨169美元，至4,656美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升10点，报636点，日均获利上涨79美元，至5,076美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报360点。超灵便型船指数 升4点，报612点。(完)