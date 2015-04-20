全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因较大型船舶运费上升

路透4月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一小升，因较大型船舶运费上涨。

乾散货运价指数小涨1点，报598点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨5点，或0.94%，报537点。日均获利上涨29美元，至4,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升4点，报646点，日均获利上涨39美元，至5,156美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报357点。超灵便型船指数 跌1点，报618点。(完)