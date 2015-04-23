全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船船运活动下降

路透4月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四回落，主要因对海岬型船的需求降低。

乾散货运价指数小跌1点，报599点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 回落1点，报543点。日均获利下挫52美元，至4,575美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或1.64%，报680点，日均获利上涨84美元，至5,418美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，至351点。超灵便型船指数 升1点，报621点。(完)