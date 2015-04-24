全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因较大型船舶运价上升

路透4月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小涨，因较大型船舶运价上涨。

乾散货运价指数升1点，报600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上扬2点，报545点。日均获利上扬4美元，至4,579美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.74%，报685点，日均获利上涨37美元，至5,455美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至348点。超灵便型船指数 升3点，报624点。(完)