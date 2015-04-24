全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因较大型船舶运价上升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五小涨，因较大型船舶运价上涨。
乾散货运价指数升1点，报600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上扬2点，报545点。日均获利上扬4美元，至4,579美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.74%，报685点，日均获利上涨37美元，至5,455美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，至348点。超灵便型船指数 升3点，报624点。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。