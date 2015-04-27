全球航运：波罗的海乾散货运价指数持稳，航运活动迟滞

路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一持稳，因航运活动迟滞。

乾散货运价指数持平在600点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 小涨1点，报546点。日均获利跌23美元，至4,556美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.29%，报687点，日均获利上涨17美元，至5,472美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至347点。超灵便型船指数 升2点，报626点。(完)