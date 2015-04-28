全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，航运活动仍然迟滞

路透4月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，航运活动仍然迟滞。

乾散货运价指数上扬1个点，至601点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 小涨5点，报551点。日均获利攀升40美元，至4,596美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.29%，报685点，日均获利回落15美元，至5,457美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，至346点。超灵便型船指数 升2点，报628点。(完)