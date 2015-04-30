全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因航运活动迟滞

路透4月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下滑，因航运活动迟滞。

乾散货运价指数跌4个点，至591点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨7点，报565点。日均获利升17美元，至4,532美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌15点，或2.23%，报658点，日均获利回落112美元，至5,246美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至343点。超灵便型船指数 跌2点，报625点。(完)