全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因各种船舶运价齐升

路透7月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一继续刷新今年新高，因各种船舶运价攀升。

乾散货运价指数上升26点，或2.97%，报900点，这是去年12月10日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨71点，或5.39%，报1,389点。日均获利上涨574美元，报10,186美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国海关周一公布的数据显示，6月中国铁矿石进口按月增加6%，因大型矿商增加对中国原材料的供应。

海岬型船运量中约三分之一来自铁矿石运输，铁矿石价格走势是决定干散货运价的一个关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升24点，或2.28%，报1,076点，为该指数去年12月8日来最高。日均获利升185美元，至8,565美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨7点，至391点。超灵便型船指数 上涨7点，报774点。(完)