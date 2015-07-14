全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新今年高位，因各种船舶运价齐升

路透7月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二继续刷新今年新高，因各种船舶运价攀升。

乾散货运价指数上升15点，或1.67%，报915点，这是去年12月10日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨5点，报1,394点。日均获利上涨183美元，报10,369美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升20点，或1.86%，报1,096点，为该指数去年12月4日来最高。日均获利升161美元，至8,726美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨8点，至399点。超灵便型船指数 上涨10点，报784点。(完)