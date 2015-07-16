全球航运：波罗的海乾散货运价指数创九个月最大单日点数升幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四约创九个月最大单日点数升幅，因各种船舶需求增强。
乾散货运价指数上升58点，或6.1%，报1,009点，这是去年12月4日来最高水准。今日点数升幅为2014年10月来最大。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 暴涨149点或10.19%，报1,611点，这是去年12月3日来首次突破1,600点。日均获利上涨1,551美元，报12,693美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升27点，或2.41%，报1,149点，为该指数逾八个月最高。日均获利升219美元，至9,158美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 上涨8点，至417点。超灵便型船指数 上涨22点，报823点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。