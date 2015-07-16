全球航运：波罗的海乾散货运价指数创九个月最大单日点数升幅

路透7月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四约创九个月最大单日点数升幅，因各种船舶需求增强。

乾散货运价指数上升58点，或6.1%，报1,009点，这是去年12月4日来最高水准。今日点数升幅为2014年10月来最大。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴涨149点或10.19%，报1,611点，这是去年12月3日来首次突破1,600点。日均获利上涨1,551美元，报12,693美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升27点，或2.41%，报1,149点，为该指数逾八个月最高。日均获利升219美元，至9,158美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨8点，至417点。超灵便型船指数 上涨22点，报823点。(完)