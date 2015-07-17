全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创年内新高，因大型船运需求增长

路透7月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五再度刷新年内新高，因对较大型船舶的需求增强。

乾散货运价指数上升39点，或3.87%，报1,048点，这是去年12月初以来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升101点或6.27%，报1,712点，为年内最高水平。日均获利上涨880美元，报13,573美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升13点，或1.13%，报1,162点，日均获利升103美元，至9,261美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)