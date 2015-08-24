全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，受中国经济活动放缓拖累

路透8月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第四日下跌，因较大型船运费下降。

乾散货运价指数下跌26点，或2.62%，报968点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降156点，或10.01%，报1,403点。日均获利下降1,024美元，报10,085美元。

“在9月3日抗战胜利日假期前两周的时间内，北京城内外的工业活动基本暂停，对干散货运输造成直接的影响，”Clarkson Capital Markets的Omar Nokta表示。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点或0.19%，报1,052点，日均获利下滑16美元，至8,372美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升5点，至469点。超灵便型船指数 升3点，报933点。(完)