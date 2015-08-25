全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，因较大型船舶运费续降

路透8月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第五日下跌，因较大型船运费下降。

乾散货运价指数下跌26点，或2.69%，报942点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降155点，或11.05%，报1,248点。日均获利下降944美元，报9,141美元。

“中国金融监管机构今天出台的刺激经济活动的举措可能在未来几周和几个月刺激部分需求，”Clarkson Capital Markets的Omar Nokta表示。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点或0.48%，报1,047点，日均获利下滑37美元，至8,335美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升4点，至473点。超灵便型船指数 升1点，报934点。(完)