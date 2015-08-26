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货币新闻 | 2015年 8月 26日 星期三 23:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第六日，主要因海岬型船运费续降

路透8月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第六个交易日下跌，主要因海岬型船运费下降。

乾散货运价指数下跌24点，或2.6%，报928点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降159点，或12.7%，报1,089点。日均获利下降808美元，报8,333美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，报1,031点，日均获利下滑124美元，至8,211美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升4点，至477点。超灵便型船指数 跌1点，报933点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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